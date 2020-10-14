Следующее судебное заседание по делу Олега Соколова состоится 21 октября

Стороны защиты продолжит допрашивать свидетелей.

В Петербурге завершилось очередное судебное заседание по делу историка Олега Соколова. В этот раз со стороны защиты были вызваны два свидетеля. Кроме того, адвокат потерпевшей стороны зачитала вопросы, на которые подсудимый решил не отвечать, согласно ст.51 Конституции РФ, передал корреспондент Piter.TV.

Первым свидетелем, который выступил на суде, был директор Института истории СПбГУ Абдулла Даудов. Он охарактеризовал Олега Соколова как блестящего профессионала в своей области, отметил его заслуги. Также он знал и взаимодействовал с Анастасией Ещенко, назвал ее "скромной и интеллигентной" девушкой. Об отношениях преподавателя и студентки доктор исторических наук узнал весной 2019-го года, то есть за полгода до убийства. Однажды у него состоялся дружеский разговор с Соколовым по поводу его отношений с девушкой. Тогда историк рассказал, что они планируют сыграть свадьбу. По словам Даудова, смерть Ещенко и все, что произошло, стало настоящей трагедией.

Вторым приглашенным свидетелем стал блогер и переводчик Дмитрий Пучков. Совместно с Соколовым они снимали видеоролики на историческую тематику. Он не общался близко с ученым, однако видел его два раза вместе с Ещенко. По его словам, пара смотрела друг на друга с обожанием. Также он подтвердил, что на подсудимого была организована травля. В том числе, оскорбления в помощи Соколову писали и самому "Гоблину". Подробнее о выступлении свидетеля вы можете прочитать здесь.

Олег Соколов отказался отвечать на вопросы адвоката потерпевшей стороны, аргументировав это тем, что Александра Бакшеева участвовала в конференции совместно с Евгений Понасенковым, которого он считает своим главным врагом. Подсудимый утверждает, что Понасенков буквально плясал, когда узнал о смерти Анастасии Ещенко. Об этом же мужчина говорит и в видео, предоставленном объединенной пресс-службой судов Петербурга. Соколов отказался отвечать на вопросы, сославшись на статью 51 Конституции РФ.

Следующее заседание пройдут 21 октября.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга