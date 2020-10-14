Дмитрий "Гоблин" Пучков рассказал о знакомстве с обвиняемым в убийстве историком Олегом Соколовым

Блогер помогал историку противостоять травле.

В Петербурге проходит заседание по делу историка Олега Соколова. Сторона защиты пригласила в качестве свидетеля переводчика и блогера Дмитрия Пучкова, также известного как "Гоблин", передает корреспондент Piter.TV.

По словам Пучкова, он знаком с ученым около 3-4 лет. Они общались исключительно по работе: Соколов участвовал в его видеороликах в качестве приглашенного гостя. Неприязненное отношение к подсудимому свидетель не испытывает.

Также Гоблин рассказал о том, что знал о травле в отношении Соколова. Называть, кто именно был организатором травли, он не стал, однако также фигурировало имя Евгения Понасенкова. Свидетель слышал от подсудимого, что ему постоянно писали оскорбления, а также приходили на его лекции и организовывали провокации. Он назвал историка "сильно эмоциональным" человеком, который травлю воспринимал очень близко к сердцу.

Кроме тому, Дмитрию Пучкову также поступали сообщения, в которых его обвиняли в том, что он помогает обвиняемому, в том числе это делал Понасенков.

Кто-то не только это организует [травлю], но постоянно спонсирует. заключил блогер.

На прошлом заседании Олег Соколов заявил, что у Анастасии Ещенко был любовник из федерального розыска.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга