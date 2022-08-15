Персоной 2023 года по версии Rutube стал блогер из Петербурга Дмитрий Пучков

Кроме того, выбраны лучшие шоу, события, мультфильмы и телеканалы.

Российский видеохостинг Rutube составил рейтинг лучших шоу, персон, событий, мультфильмов и телеканалов по итогам 2023 года. Список блогеров возглавил петербуржец Дмитрий Пучков – Goblin, передает издание "Ведомости. Город" 28 декабря.

Популярнейшими шоу уходящего года стали "Экстрасенсы. Битва сильнейших", "Мужское/Женское", "Новые звезды в Африке", "Шоу Воли" и "Выжить в Дубае".

Персоной 2023-го выбрали Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Goblin. Канал петербургского блогера на YouTube был заблокирован летом 2022 года.

Событием года определили прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. Прямая линия собрала наибольшее количество просмотров в течение первых суток после публикации.

Самые просматриваемые мультфильмы – "Маша и Медведь", "Три кота", "Фиксики", "Смешарики" и "Ми-ми-мишки", а телеканалы – "Россия 1", НТВ, "Россия 24", "Первый канал" и "РЕН-ТВ. Новости".

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Фото: championat.com