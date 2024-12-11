На Rutube появилась функция скачивания видео

Видеохостинг рассказал о новых возможностях для пользователей контента.

Функция скачивания видеозаписей появилась на российском видеохостинге Rutube. В настоящее время данная услуга доступна для устройств, работающих на операционной системе Android. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы компании в опубликованном релизе. Далее просмотр таких видео будет доступен в оффлайн-режиме.

Чтобы загрузить ролик на устройство, нужно нажать на кнопку "Скачать". Загруженные видео появятся в разделе "Мое" - "Скачанные". Они будут доступны в течение 30 дней, а потом удалятся автоматически. пресс-релиз

Для скачивания пользователя доступны только те ролики, авторы которых самостоятельно открыли доступ для этого действия. Каждый человек единовременно может скачать одно видео любой продолжительности. Следующий ролик можно будет скачать только после удаления предыдущего. Стоит уточнить, что расширенные возможности по скачиванию потребителям будут доступны по подписке.

Персоной 2023 года по версии Rutube стал блогер из Петербурга Дмитрий Пучков.

Фото: Вконтакте / Rutube