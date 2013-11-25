Apple потребовала Rutube скрыть контент государственных СМИ в приложении

Компания предложила решить вопрос модерации Rutube двумя способами.

Корпорация Apple потребовала от сервиса Rutube скрыть контент российских государственных СМИ в приложении для IOS. Об этом в понедельник, 15 августа, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службе видеохостинга.

В пресс-службе сообщили, что "Apple предлагает решить проблему модерации приложения Rutube двумя способами: сделать приложение доступным только для российских пользователей либо удалить контент state-sponsored media".

Напомним, что YouTube заблокировал каналы "Ростех", РБК, ТАСС, МИА "Россия сегодня" ВГТРК, "Соловьев Live", RT, а также каналы пранкеров Вована и Лексуса и журналиста Антона Красовского.

Ранее петербургский суд запретил аниме-сериал "Адская девочка". Истец в заявлении указал, что материалы, которые находятся по ссылке, мотивируют несовершеннолетних к насилию и деструктивному поведению.

Фото: phxere.com

