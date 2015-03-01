Петербургский суд запретил аниме-сериал "Адская девочка"

Истец в заявлении указал, что материалы, которые находятся по ссылке, мотивируют несовершеннолетних к насилию и деструктивному поведению.

В понедельник, 20 июня, Кировский суд Петербурга запретил в России ссылку на сайт аниме-сериала "Адская девочка". С начала лета — это уже вторая блокировка мультфильма, передает объединённая пресс-служба городских судов.

Истец в заявлении указал, что материалы, которые находятся по ссылке, мотивируют несовершеннолетних к насилию и деструктивному поведению. Также аниме, по мнению истца, прививает ложные ценности и ориентиры.

В пресс-службе добавили, что эти материалы для подростков "окажутся не только эмоционально привлекательными, но и будут побуждать к действиям подражательного характера".

Напомним, активная борьба с аниме началась с начала 2021-го года. Первой в списке запрещенных оказалась известная "Тетрадь смерти".

Ранее суд в Петербурге запретил аниме про мертвецов и игру с избиением тролля. Суд счел, что контент негативно влияет на детей.

Фото: Piter.tv