Суд в Петербурге запретил аниме про мертвецов и игру с избиением тролля

Кировский районный суд запретил аниме "Вечеринка мертвецов: Замученные души", которое было выложено на определенном сайте. Истец считает, что мультфильм негативно влияет на психику детей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Было установлено, что кадры мотивируют детей к деструктивному поведению, в том числе совершению насилия.
На видео присутствуют натуралистические сцены, связанные с убийством, кровью, приемами лишения жизни. Указанная информация носит психотравмирующий характер, причиняет вред здоровью и развитию детей.
говорится в сообщении.
Также под запрет попала Интернет-игра "Пытка троллфейса".
Напомним, активная борьба с аниме началась с начала 2021-го года. Первой в списке запрещенных оказалась известная "Тетрадь смерти".
Фото: Piter.tv
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