  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Суд в Петербурге запретил аниме про мертвецов и игру с избиением тролля
Сегодня, 12:54
148
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Суд в Петербурге запретил аниме про мертвецов и игру с избиением тролля

0 0

Суд счел, что контент негативно влияет на детей.

Кировский районный суд запретил аниме "Вечеринка мертвецов: Замученные души", которое было выложено на определенном сайте. Истец считает, что мультфильм негативно влияет на психику детей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Было установлено, что кадры мотивируют детей к деструктивному поведению, в том числе совершению насилия. 

На видео присутствуют натуралистические сцены, связанные с убийством, кровью, приемами лишения жизни. Указанная информация носит психотравмирующий характер, причиняет вред здоровью и развитию детей.

говорится в сообщении.

Также под запрет попала Интернет-игра "Пытка троллфейса".

Напомним, активная борьба с аниме началась с начала 2021-го года. Первой в списке запрещенных оказалась известная "Тетрадь смерти". 

Фото: Piter.tv

Теги: аниме, запрет, интернет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии