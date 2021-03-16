Суд в Петербурге запретил аниме про мертвецов и игру с избиением тролля

Суд счел, что контент негативно влияет на детей.

Кировский районный суд запретил аниме "Вечеринка мертвецов: Замученные души", которое было выложено на определенном сайте. Истец считает, что мультфильм негативно влияет на психику детей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Было установлено, что кадры мотивируют детей к деструктивному поведению, в том числе совершению насилия.

На видео присутствуют натуралистические сцены, связанные с убийством, кровью, приемами лишения жизни. Указанная информация носит психотравмирующий характер, причиняет вред здоровью и развитию детей. говорится в сообщении.

Также под запрет попала Интернет-игра "Пытка троллфейса".

Напомним, активная борьба с аниме началась с начала 2021-го года. Первой в списке запрещенных оказалась известная "Тетрадь смерти".

Фото: Piter.tv