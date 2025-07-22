Минцифры изучает возможность создания ИИ-помощника

Максут Шадаев рассказал о пользе такого сервиса для человека.

Российское министерство по цифровому развитию изучает возможность создания ИИ-помощника, который будет помогать людям. Соответствующее заявление сделал глава профильного ведомства Максут Шадаев в интервью Марине Ким для проекта "Новый мир", которое журналистка выложила в своем Telegram-канале. В качестве примера чиновник из федерального правительства привел запись пациента к врачу, которую сейчас человек может осуществить большим количеством действий. ИИ-помощник же сможет сделать это всего за пару мгновений.

Понятно, что выиграют ИИ-агенты, которые могут предоставить больше сервисов. <…> Это прям целая новая ниша. И, я думаю, что сюда мы идем сейчас очень активно. Но и услуги здесь тоже будут свою роль играть. Мы вот сейчас думаем, как нам построить этого ИИ-агента, ИИ-помощника в широком смысле, который будет помогать людям. Максут Шадаев, глава Минцифры

Максут Шадаев напомнил, что в России есть большие и маленькие модели искусственного интеллекта, которые помогают в социальных вопросах. Также их можно использовать для того, чтобы сделать помощников, которые будут напоминать людям о рабочих встречах и делах.

Шадаев: первые российские базовые станции начнут ставить на сети РФ в 2026 году.

Фото и видео: Rutube / Новый мир с Мариной Ким

