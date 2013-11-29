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Шадаев: первые российские базовые станции начнут ставить на сети РФ в 2026 году

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В Минцифры РФ напомнили о технологическом суверенитете.

Первая тысяча базовых станций отечественного производства будет отгружена российским операторам мобильной связи в конце 2025 года, а уже в начале 2026 года компании начнут устанавливать на сети. Соответствующее заявление сделал глава профильного ведомства Максут Шадаев в интервью Марине Ким для проекта "Новый мир", которое журналистка выложила в своем Telegram-канале.

У нас уже в этом году российские базовые станции отгружаются крупным операторам. Вот они в конце года будут, там тысяча первая базовых станций 4G и 5G ready будут отгружены всем нашим крупным российским операторам, и со следующего года они станут ставить их на сеть.

Максут Шадаев, глава Минцифры

В настоящее время в России производством базовых станций занимаются "Иртея", "Булат", "Спектр" и Yadro. 

МТС рассчитывает, что предоставление услуг 5G произойдет через пару лет.

Фото и видео: Rutube / Новый мир с Мариной Ким

Теги: максут шадаев, минцифры, мобильная связь, сеть 5g
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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