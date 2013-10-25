МТС рассчитывает, что предоставление услуг 5G произойдет через пару лет

Инесса Галактионова раскрыла проблему, с которой столкнулись операторы России.

ПАО "МТС" рассчитывает на то, что предоставление услуг связи российским абонентам в формате 5G по всей стране произойдет только через несколько лет. Соответствующее заявление сделала генеральный директор компании Инесса Галактионова, выступая на годовом собрании акционеров. Эксперт пояснила, что с точки зрения технологий и оборудования оператор уже готов к внедрению 5G, но теперь дело остается за тем, чтобы власти выделили для этого необходимые частоты. Спикер уточнила, что профильная отрасль ратует за то, чтобы для сетей 5G был предоставлен диапазон 3.4-4.5 ГГц, так как речь идет о "золотом диапазоне" во всех странах мира.

Мы рассчитываем на реальное предоставление услуг 5G не ранее чем через пару лет. Как вы знаете, основная задача - получение частот, которые пока не выделены. Инесса Галактионова, гендиректор компании

Напомним, что министр цифрового развития страны Максут Шадаев говорил общественности о том, что первые аукционы на частоты для подключения сетей пятого поколения пройдут до конца 2025 года. Позже чиновник отмечал, что отечественные операторы связи пока не проявили заинтересованности в участии в этом процессе. По словам профильного министра, денежные средства, вырученные от аукционов для операторов на частоты сетей 5G, правительством планируется направить на поддержку строительства таких сетей.

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Фото: pxhere.com