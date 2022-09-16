Гран-при кинофестиваля "Литература и кино" получил фильм Ивана Соснина

Его работа — семейное фэнтези.

В Гатчине завершился XXXI Международный кинофестиваль "Литература и кино", проходивший с 17 по 21 июня. Главную награду - Гран-при "Гранатовый браслет" - жюри присудило семейному фэнтези Ивана Соснина "Легенды наших предков". Фильм рассказывает историю журналиста, который после командировки в таёжное селение начинает общаться с владыкой леса и вместе с дочерью пытается спасти исчезающих мифических существ.

"Это картина о том, как важно сохранять связь с прошлым, строя будущее. Часто люди, устремляясь вперёд, безжалостно рвут все мосты с историей" режиссёр-победитель Иван Соснин

Среди других лауреатов:

Лучший неигровой фильм: "Альбидум. История утраченной киноленты" Ирины Уральской

Лучшая игровая короткометражка: "Гипноз" Глеба Прохорова

Лучший неигровой короткий метр: "Юрий Арабов и Ольга Катаева" Сергея и Екатерины Тютиных

Актёрские награды получили Евгений Шварц за роль Николая I в мюзикле "Пророк. История Александра Пушкина" и Карина Каграманян за исполнение роли Наринэ в комедии "Манюня. День рождения Ба".

Фестиваль "Литература и кино", проводящийся с 1995 года, традиционно представляет экранизации литературных произведений и фильмы о жизни писателей. Полный список победителей опубликован в официальном сообществе фестиваля ВКонтакте.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржцы почтили память Виктора Цоя в день его рождения.

Фото: ВКонтакте / Международный кинофестиваль "Литература и кино"