Скончалась основательница гатчинского кинофестиваля "Литература и Кино" Генриетта Ягибекова

Генриетта Ягибекова провели 13 кинофестивалей.

В субботу, 8 января, стало известно о смерти основателя гатчинского кинофестиваля "Литература и Кино", почетного гражданина Гатчины Генриетты Карповны Ягибековой. Об этом сообщила пресс-служба администрации Гатчинского района.

Женщина родилась 21 октября 1942 года в Кисловодске. После школы она приехала в Ленинград, затем поступила в культурно-просветительское училище, затем — в институт культуры им. Н.К. Крупской. С 1963 Генриетта Ягибекова начала работать в гатчинском Доме культуры и параллельно вела хор в ПТУ. С 1987 года она была директором кинотеатра "Победа", а с 1995 по 2007 стояла во главе кинофестиваля "Литература и Кино". Деятель культуры обладателем различных наград и званий, например, почетным званием "Заслуженный работник культуры РФ", "Почетный кинематографист России".

Свои соболезнования принес губернатор области Александр Дрозденко.

Генриетта Карповна была настоящим энтузиастом, бесконечно преданным своему делу, любившим и понимавшим искусство кино. Она сумела объединить вокруг фестиваля лучшие творческие силы, пользовалась большим уважением в мире отечественного кинематографа. Александр Дрозденко.

Фото: администрация Гатчинского района