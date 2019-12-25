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Фестиваль "Литература и кино" открылся в Гатчине
Сегодня, 10:10
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Фестиваль "Литература и кино" открылся в Гатчине

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Мероприятие проходит в городе уде 28-ой раз.

В четверг, 15 сентября, в Гатчине состоялось открытие ежегодного Международного кинофестиваля "Литература и кино". Мероприятие проходит в городе уже 28-ой раз. О программе рассказали организаторы.

Фестиваль будет традиционно разделён на конкурсную и внеконкурсную часть. Зрители смогут увидеть игровое, документальное, анимационное и детское кино в разнообразных жанрах. Наиболее ожидаемым событием этой осенью станет показ работ якутских киноделов на языке оригинала. 

Мероприятие завершится 20 сентября: вход для зрителей бесплатный.

Ранее стало известно, почему отменили четыре спектакля в "Балтийском доме".

Фото: ВКонтакте / Международный кинофестиваль "Литература и кино" (скриншот)

Теги: гатчина, ленинградская область, литература и кино, фестиваль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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