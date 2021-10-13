Стало известно, почему отменили четыре спектакля в "Балтийском доме"

Чтобы обезопасить зрителей и творческий коллектив театра, решили отменить постановки.

Накануне стало известно, что в "Балтийском доме" отменили Спектакли "Анна Каренина" (14 сентября), "Сирано де Бержерак" (14 сентября), "Смерть Тарелкина" (15 сентября), "Волки и овцы" (16 сентября). Piter.tv узнал у театра с чем это связано.

В театре рассказали, что показы спектаклей отменили из-за болезни артистов. Чтобы обезопасить зрителей и творческий коллектив театра, решили отменить постановки.

Напомним, что об отмене спектакля 14 сентября рассказали за час до премьеры. Зрители, у которых были билеты на эти постановки, могут выбрать любой спектакль Большой сцены с 1 октября по 30 ноября.

Ранее "Санкт-Петербург Опера" запускает мобильное приложение. О приложении рассказал директор театра Евгений Малыгин.

Фото: ВКонтакте / Театр-фестиваль "Балтийский дом"