"Санкт-Петербург Опера" запускает мобильное приложение

В новом 36-ом по счету театральном сезоне мы перешли в проект по продаже билетов. Реализация будет проходить при помощи нового партнера из "Афиши". Он известен не только для петербургской аудитории, но и для еще 200 городов России, которые пользуются его услугами.

Мы надеемся, что делаем старт в новой форме продаж, так как есть очень много интересных вариантов в сфере маркетинга, которые разработаны данной платформой. Так как наш жанр все же сложным считается, в отличие от драматического театра и балета, мы заинтересованы, чтобы все места продавались "под ноль". Евгений Малыгин, директор театра

Эксперт добавил, что также с 1 ноября театр запускает с "Афишей" совместное приложение, которое будет работать на мобильных устройствах. Это решение Евгений Малыгин назвал удобным для пользователей и плане покупки билетов, и в плане предоставления информации. Речь идет о том, что пользователю даже не придется переходить на официальный сайт "Санкт-Петербург Опера". При этом оплата через приложение будет осуществляться без процентов и комиссии. Руководство театра заметило, что благодаря новейшим технологиям учреждение наконец-то может "прийти в современный мир".

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Фото и видео: Piter.tv