Причём об отмене спектакля 14 сентября стало известно за час до представления.

В "Балтийском доме" отменили сразу четыре спектакля, которые должны были состояться 14-16 сентября. Причём об отмене спектакля 14 сентября стало известно за час до представления. Официальная информация появилась в группе театра.

По независящим от театра обстоятельствам были отменены спектакли "Анна Каренина" (14 сентября), "Сирано де Бержерак" (14 сентября), "Смерть Тарелкина" (15 сентября), "Волки и овцы" (16 сентября).

Зрители, у которых были билеты на данные постановки, могут выбрать любой спектакль Большой сцены с 1 октября по 30 ноября.

Фото: ВКонтакте / Театр-фестиваль "Балтийский дом"