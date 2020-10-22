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Московский театр "Студия театрального искусства" приехал в Петербург с гастролями
Сегодня, 17:04
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Московский театр "Студия театрального искусства" приехал в Петербург с гастролями

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Эти гастроли стали самыми масштабными для коллектива.

В Петербург с "Большими гастролями" приехал московский театр "Студия театрального искусства". Об этом пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на вице-губернатора Бориса Пиотровского. 

Эти гастроли стали самыми масштабными для коллектива, они приурочены к 20-летию объединения. Так, на Новой сцене Александринского театра с 18 по 29 марта в рамках направления "Ведущие театры" представят следующие спектакли: "Заповедник" по произведению С. Д. Довлатова и стихам А. С. Пушкина, "Мандат" и "Самоубийца" по пьесам Н. Р. Эрдмана, "Три сестры" А. П. Чехова и "Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!". 

Ранее на Piter.TV: в театре "Зазеркалье" на Рубинштейна загорелся электрощиток. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: гастроли, спектакли, театр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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