Московский театр "Студия театрального искусства" приехал в Петербург с гастролями

Эти гастроли стали самыми масштабными для коллектива.

В Петербург с "Большими гастролями" приехал московский театр "Студия театрального искусства". Об этом пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на вице-губернатора Бориса Пиотровского.

Эти гастроли стали самыми масштабными для коллектива, они приурочены к 20-летию объединения. Так, на Новой сцене Александринского театра с 18 по 29 марта в рамках направления "Ведущие театры" представят следующие спектакли: "Заповедник" по произведению С. Д. Довлатова и стихам А. С. Пушкина, "Мандат" и "Самоубийца" по пьесам Н. Р. Эрдмана, "Три сестры" А. П. Чехова и "Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!".

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Фото: Telegram / Пиотровский Online