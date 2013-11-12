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В театре "Зазеркалье" на Рубинштейна загорелся электрощиток
Сегодня, 8:11
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В театре "Зазеркалье" на Рубинштейна загорелся электрощиток

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По предварительным данным, никто не пострадал.

В Центральном районе рано утром 18 марта произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании по адресу: улица Рубинштейна, 13, поступила на пульт спасателей в 06:41. В четырехэтажном здании театра "Зазеркалье" на лестничной клетке полыхал электрощиток. С огнем справились к 07:29.

По предварительным данным, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекали 12 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства происшествия выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что женщина пострадала в пожаре на улице Димитрова. 

Фото: "Яндекс.Карты" 

Теги: пожар, улица рубинштейна
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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