В театре "Зазеркалье" на Рубинштейна загорелся электрощиток

По предварительным данным, никто не пострадал.

В Центральном районе рано утром 18 марта произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: улица Рубинштейна, 13, поступила на пульт спасателей в 06:41. В четырехэтажном здании театра "Зазеркалье" на лестничной клетке полыхал электрощиток. С огнем справились к 07:29.

По предварительным данным, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекали 12 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что женщина пострадала в пожаре на улице Димитрова.

Фото: "Яндекс.Карты"