Петербург получил Гран-при на фестивале "Архитектурное наследие"

В конкурсе участвовали 13 регионов России, включая Москву, Республику Татарстан и Ярославскую область.

На VIII Всероссийском фестивале "Архитектурное наследие" в Рязани подвели итоги конкурса "Культурное наследие регионов России". Санкт-Петербург удостоен высшей награды — Гран-при и "золотого" диплома в номинации "Реализованные программы, направленные на сохранение объектов архитектурного и ландшафтного наследия".

Как отметил губернатор Александр Беглов, "ленинградская школа реставрации вновь подтвердила статус одной из ведущих в стране". С 2004 по 2024 год в Петербурге отреставрировали более 80 храмов и культовых сооружений разных конфессий, включая колокольню Никольского Морского собора, Спасо-Преображенский собор и Храм Покрова Пресвятой Богородицы на Боровой.

Беглов подчеркнул, что петербургские реставраторы разработали уникальные методики консервации и воссоздания элементов из натурального камня, металлов, живописи и витражей. В настоящее время продолжаются работы в комплексе Александро-Невской лавры.

Ранее Piter.TV сообщал, что ремонт Музея хлеба прошел без согласования с КГИОП.

Фото: Смольный