Олег Соколов заявил, что у Анастасии Ещенко был любовник из федерального розыска

По словам подсудимого, он узнал об этом в 2019-м году.

У убитой Анастасии Ещенко был любовник. Об этом на заседании суда рассказал Олег Соколов, передал корреспондент Piter.TV.

По словам подсудимого, девушка не выдержала нападок со стороны Евгения Понасенкова и его единомышленников. Травля со стороны научного оппонента Соколова подорвала отношения пары. Ученый узнал о том, что любовником Ещенко был бандит, который находится в федеральном розыске, ему было около 40 лет.

С момента "предательства", как выразился подсудимый, до дня убийства прошло 15 месяцев. В течение всего этого времени Анастасия Ещенко была очень агрессивной, отрицательно реагировала на встречи Соколова с детьми и оскорбляла их. Между парой было около 50 громких скандалов, от студентки нередко можно было услышать мат. Историк готов был ее отпустить, однако девушка почему-то не уходила.

Адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева попросила предъявить какие-либо доказательства о том, что у убитой были отношения с рецидивистом. Она отметила, что эта информация ничем не подтверждена.

Ранее историк Олег Соколов рассказал о начале отношений с убитой Анастасией Ещенко. Он утверждает, что их инициатором стала девушка.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Фото: Анастасия Ещенко / Facebook