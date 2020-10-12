Историк Олег Соколов рассказал о начале отношений с убитой Анастасией Ещенко

Их роман начался тогда, когда Анастасия Ещенко была еще студенткой бакалавриата. На момент убийства она училась в аспирантуре.

Анастасия Ещенко стала инициатором отношений с Олегом Соколовым. Об этом подсудимый рассказал на заседании суда 12-го октября, передает корреспондент Piter.TV.

По словам бывшего доцента СПбГУ, на его лекциях в университете Ещенко смотрела на него, не шелохнувшись, а также всегда хлопала после окончания занятий. Так происходило в течение пяти лекций. Соколов не придавал этому особого значения, пока не произошло на следующее: после одной из лекции, когда все вышли из зала, Ещенко подошла вплотную к нему. Мужчина решил пригласить ее на встречу. На свидании ученый и его ученица несколько часов проговорили об истории. Их отношения начались со второй встречи. По словам Соколова, это "была большая и чистая любовь, о которой только может мечтать человек". Ещенко грозилась выброситься с 10-го этажа общежития, если возлюбленный ее бросит. В начале отношений мужчина сразу же предупредил, что у него есть дети. Девушка отнеслась к этому нормально. Обвиняемый назвал отношения со студенткой "идеальными", пока их жизнь не стало портить "чудовище", которым, по выражению историка, является Евгений Понасенков.

Ранее на заседании началась перепалка между из-за долгой речи историка Соколова. Его несколько раз прерывали из-за того, что его собственная характеристика личности слишком затянулась.

Подсудимый признал, что убил свою возлюбленную.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга