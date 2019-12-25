Историк Олег Соколов признался в убийстве Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия

Подсудимый раскаивается в содеянном.

В понедельник, 12 октября, началось очередное судебное заседание по делу историка Олега Соколова. Сегодня проходит допрос подсудимого.

Адвокат обвиняемого Сергей Лукьянов начал свой допрос с двух вопросов: признаете ли вы, что убили Анастасию Ещенко? признаете ли вы, что незаконно хранили в квартире обрез? На оба вопроса Соколов ответил положительно. Он раскаивается в содеянном.

Отметим, что своего участия в убийстве историк не отрицал и ранее, однако его версия событий отличается от той, которую представили свидетели ― брат убитой и его родители. По версии Соколова, убийство произошло в ходе конфликта из-за его детей, которые не нравились Ещенко. По словам брата аспирантки, ссора случилась из-за ревности со стороны ученого.

Судебное заседание продолжается.

Фото: скрин из трансляции Судебного портала