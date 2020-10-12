"Меня перебивают, это незаконно". В суде началась перепалка из-за долгой речи историка Соколова

Подсудимому потребовалось время, чтобы успокоиться.

На судебном заседании по делу историка Олега Соколова начался конфликт между адвокатом Сергеем Лукьяновым и членами суда, передал Piter.TV. Прокурор и защитник потерпевшей стороны Александра Бакшеева попросили подсудимого быть "покороче" в своей речи, это оскорбило Соколова.

Сегодня обвиняемый в убийстве и незаконном хранении оружия участвует в допросе. Заседание началось с того, что историк признался в совершении предъявленных ему преступлений.

Далее Олег Соколов начал рассказывать о своих заслугах: многочисленных научных работах, преподавательской работе, награде от президента Франции Жака Ширака, работе по патриотическому развитию общества. Также мужчина объяснил, почему его называли "сир". По его словам, это не свидетельствует о каких-то отклонениях с его стороны и мании величия.

Несколько раз члены суда прерывали речь Соколова, так как, по их мнению, она напрямую не относилась к событиям 7-9 ноября, когда произошло убийство. За своего подопечного заступался адвокат Лукьянов и просил не перебивать. Он пояснил, что все сказанное Соколовым является характеристикой личности, которую раньше ему также давали свидетели.

После нескольких перепалок Соколов не выдержал. Он взялся за голову и закричал: "Почему меня перебивают?". После этого подсудимого увели для принятия лекарства. Заседание временно приостановили.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга