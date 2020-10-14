В Следственном Комитете назвали убийство рэпера Картрайта заранее спланированным его женой

Мать обвиняемой в убийстве Марины Кохал Елена находилась в квартире в момент совершения преступления.

В среду, 14 октября, стало известно о том, что в Петербурге следствие собрало достаточно доказательств, свидетельствующих о том, что убийство рэпера Картрайта было заранее спланировано. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В СКР заявили, что во время убийства мать Марины Кохал также находилась на месте преступления. Более того, незадолго до инцидента обвиняемая приобрела в одной из аптек медицинский препарат, который она и использовала для убийства мужа. Отмечается, что следы введения лекарства трудно обнаружить из-за его быстрого расщепления в организме.

Напомним, что вдову рэпера Энди Картрайта арестовали месяца по делу об убийстве. Следователи и судмедэксперты продолжают выяснять обстоятельства убийства.

Ранее мы сообщали о том, что следующее судебное заседание по делу Олега Соколова состоится 21 октября.

Видео:ск