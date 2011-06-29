Прокурор запросил 13 лет колонии для Марины Кохал за убийство рэпера Энди Картрайта

Сама обвиняемая категорически отвергает выдвинутые против неё обвинения.

Смольнинским районным судом Петербурга завершены судебные прения по делу Марины Кохал, обвиняемой в убийстве супруга и последующем сокрытии следов путём расчленения трупа. Об этом информирует Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, Кохал сознательно использовала инсулиносодержащее лекарство, введя его мужу, а затем отказалась оказывать необходимую помощь, что повлекло его гибель. Впоследствии, стремясь замести следы преступления, обвиняемая произвела распиловку тела покойного на 15 частей, применяя пилу-ножовку и кухонный нож, совершив преступление по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Кроме того, обвинение сочло действия Кохал актом глумления над останками жертвы, охарактеризовав деяние как особо циничное, поскольку внутренние органы были измельчены.

Обвинение настаивает на признании вины подсудимой по пункту о предумышленном убийстве и назначении наказания в виде заключения сроком на 13 лет в исправительную колонию общего режима. Одновременно предложение звучит об освобождении от уголовной ответственности по эпизоду глумления ввиду завершения срока исковой давности.

Сама обвиняемая категорически отвергает выдвинутые против неё обвинения.

Ранее судебное решение районного суда от 1 августа, заменяющее меру ограничения свободы Кохал на запрет конкретных действий, было подтверждено вышестоящей инстанцией.

Ранее мы сообщили о том, что тёща погибшего рэпера Картрайта отсудила у следствия 500 тыс. рублей.

Фото и видео: Объединённая пресс-служба судов Петербурга