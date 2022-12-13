Тёща погибшего рэпера Картрайта отсудила у следствия 500 тыс. рублей

Cледствие предполагало, что Елена могла помочь дочери — Марине Кохал — расчленить труп убитого.

В пятницу, 13 января, Смольнинский суд Петербурга удовлетворил ходатайство тёщи погибшего рэпера Картрайта Елены Кохал. Он постановил компенсировать ей расходы на юриста. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

В октябре 2020 года женщина стала фигурантом дела об убийстве Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко). Уголовное преследование прекратили 15 декабря 2021-го года в связи с отсутствием состава преступления.

Следствие предполагало, что Елена могла помочь дочери — Марине Кохал — расчленить труп убитого. Однако в итоге правоохранители не смогли доказать причастность женщины к преступлению. Елене Кохал выплатят 545 тысяч рублей из федерального бюджета.

По версии следствия, Кохал ввела мужу инъекцию препарата, от которого у него развились шоковое состояние, а также выраженная гипоксия. После наступления смерти она расчленила труп и уничтожила часть внутренних органов, а также подвергла части воздействиям низких температур, влажной среды и поваренной соли. Это произошло в период с 24 по 29 июля 2020 года.

Ранее суд зарегистрировал уголовное дело в отношении жены умершего рэпера Энди Картрайт.

Фото: Piter.tv