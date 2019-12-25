Мать Картрайта рассказала, в какой момент Кохал могла убить рэпера

Мать музыканта подчеркнула, что ее сын не употреблял запрещенные вещества.

В понедельник, 19 октября, стало известно о том, что мать убитого рэпера Картрайта дала показания. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Отмечается, что до 2015 года рэпер жил в Украине вместе с матерью, после чего переехал в Петербург, где стал жить со своей возлюбленной Мариной. Мать погибшего отметила, что у её сына не было проблем с наркотиками. Также она заявила, что жена Кохал избегала общения с ней. Отношения между матерью Картрайта и его женой не сложились сразу. Они ни разу не видели друг друга в жизни. Мать Картрайта отметила, что она уверена в том, что её сына убила Кохал.

Напомним, что по версии следователей, не позднее 23:40 29-го июля Марина Кохал убила своего мужа — рэпера Александра Юшко (псевдоним Энди Картрайт). Это произошло в доме №134 по Невскому проспекте в ходе конфликта. Ее мать, Елена Кохал, выступала подсобником.

Ранее мы сообщали о том, что органы предварительного следствия попросили не заключать под стражу тещу убитого рэпера Картрайта.

Фото:ВКонтакте / Энди Картрайт