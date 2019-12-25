Органы предварительного следствия попросили не заключать под стражу тещу убитого рэпера Картрайта

Убийство произошло не позднее 29 июля 2020.

Органы предварительного следствия попросили изменить меру пресечения теще убитого рэпера Энди Картрайта Елене Кохал. Ранее они подавали ходатайство об обратном — о заключении под стражу. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ходатайство поступило в Смольнинский районный суд. О результатах рассмотрения будет известно позднее.

Напомним, Елена Кохал подозревается в пособничестве в убийстве Александра Юшко, также известного как Энди Картрайт. До сегодняшнего она должна была находиться под стражей, однако из-за плохого самочувствия, по информации "РЕН ТВ", была госпитализирована.

По версии следователей, не позднее 23:40 29-го июля Марина Кохал убила своего мужа — рэпера Александра Юшко (псевдоним Энди Картрайт). Это произошло в доме №134 по Невскому проспекте в ходе конфликта. Ее мать, Елена Кохал, выступала подсобником. С целью сокрытия следов преступления женщины расчленили труп потерпевшего на отдельные части для последующего уничтожения. Уничтожили лишь часть.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга