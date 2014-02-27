Опубликован финальный трейлер "Войны будущего"

Премьера киноленты запланирована на 2 июля 2021 года.

Amazon Prime Video выложила финальный трейлер боевика "Война будушего". Видеоролик опубликован на You-Tube канале компании.

Роль главного героя в фильме сыграл звезда "Стражей галактики" Крис Пратт. Он вместе с остальными людьми будет воевать против монстров в 2051 году. Известно, что бойцы отправятся в прошлое, чтобы предотвратить катастрофу.

Также в фильме снялись Дж. К. Симмонс и Ивонн Страховски. Автор сценария – Зак Дин. Премьера фильма пройдет в стрим-сервисе Amazon Prime.

Ранее мы сообщили, что два украинских силовика подорвалась на собственных минах в Донбассе.

Видео: Youtube/Amazon Prime Video