Опубликован финальный трейлер "Войны будущего"

Amazon Prime Video выложила финальный трейлер боевика "Война будушего". Видеоролик опубликован на You-Tube канале компании.
Роль главного героя в фильме сыграл звезда "Стражей галактики" Крис Пратт. Он вместе с остальными людьми будет воевать против монстров в 2051 году. Известно, что бойцы отправятся в прошлое, чтобы предотвратить катастрофу.
Также в фильме снялись Дж. К. Симмонс и Ивонн Страховски. Автор сценария – Зак Дин. Премьера фильма пройдет в стрим-сервисе Amazon Prime.
Ранее мы сообщили, что два украинских силовика подорвалась на собственных минах в Донбассе.
Видео: Youtube/Amazon Prime Video
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