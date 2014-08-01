Два украинских силовика подорвались на собственных минах в Донбассе

В материале уточняется, что военные двигались к позициям представителей комплексной комиссии по контролю за соблюдением режима прекращения огня.

Двое украинских силовиков подорвались на минах ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на Народную милицию самопровозглашенной ДНР.

Накануне двое военнослужащих отклонились от установленного маршрута. Они не заметили противопехотной мины. В результате произошел взрыв. Оба силовика погибли на месте. После этого с позиции ВСУ начался минометный огонь. Подразделения ДНР приняли решение открыть ответный огонь. Затем инцидент назвали "ранением в результате обстрела" со стороны самопровозглашенной республики.

Ранее мы сообщили, что в Госдуму внесен законопроект об ответе на недружественные действия стран.

Видео: Пресс-служба УНМ ДНР