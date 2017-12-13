Оксана Пушкина рассказала о дискриминации в стране

В частности, она заостряет внимание на работе госдумы, где женщине по-прежнему не удается пробить "стеклянный потолок"

В беседе с ФБА "Экономика Сегодня" официальный представитель Госдумы по женскому предпринимательству во Всемирном банке G20, замглавы комитета ГД РФ по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что в России по-прежнему актуальна проблема женской дискриминации. В качестве примера она привела ситуацию с Евразийским женским форумом, что прошел недавно в Санкт-Петербурге. По словам Пушкиной, она так и не увидела признание данной проблемы в результатах мероприятия.

"В сентябре в Санкт-Петербурге прошёл Второй Евразийский женский форум, на котором выступил президент России Владимир Путин. Было сказано немало тёплых слов в отношении женщин, и всё это, конечно, приятно. Но, к сожалению, читая резолюцию этого форума, я вновь нахожу в ней лишь общие заявления, а главное, не вижу признания очевидной проблемы – дискриминация женщин существует не где-то вовне, она есть у нас, в России – стране, не только не подписавшей Стамбульскую конвенцию, направленную на предотвращение насилия внутри семьи, но и узаконившей это насилие. Во всяком случае, именно так я воспринимаю декриминализацию побоев в отношении близких лиц." - Оксана Пушкина

Среди прочих проблем женского неравноправия в обществе, она отмечает работу госдуму, где депутаты-женщины являются обслуживающим процесс принятия решений мужчинами персоналом. Она утверждает, что это связано с видением у женщины лишь репродуктивной функции и исключение социальных.

"Мы по-прежнему живём в патриархальном обществе, где женщину рассматривают, прежде всего, как станок по производству детей, а не как равного мужчине партнёра во всех сферах жизни. Об этом говорит и содержание Национальной стратегии в интересах женщин на 2017-2022 годы, которая в первую очередь предусматривает заботу о женском здоровье и репродуктивной функции, при этом никаких действенных механизмов по защите прав женщин этот документ не содержит." - Оксана Пушкина

Фото: Instagram.com / OPushkina