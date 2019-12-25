МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева

В ФРГ хотят видеть Сергея Нечаева из-за гибели Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году.

МИД Германии вызвал посла России Сергея Нечаева из-за убийства соратника Басаева. Об этом сообщили журналисты из ТАСС со ссылкой на собственные источники. Дипломат посетит внешнеполитическое ведомство ФРГ из-за ситуации с гибелью в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили.

Генеральная прокуратура германии официальном предъявила обвинение в убийстве Хангошвили россиянину Вадиму С. или К. (по разным источникам). Правоохранительные органы считают, что киллер действовал по чьему-то заказу.

Напомним, что боевик Хангошвили умер в августе 2019 года. Убийца выстрелил мужчине в голову. Известно, что жертва состояла в террористической организации "Имарата Кавказ", которая запрещена на территории России.

В декабре 2019 года глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с заявлением, что гибель экс-чеченского командира в Берлине осложнила отношения между РФ и Германией.

ФСБ задержала двух членов банды Басаева.