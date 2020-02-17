Связь возможного убийцы Хангошвили с ФСБ опровергли

Зелимхана Хангошвили убили в парке Берлина выстрелом в голову.

Расследование западных СМИ, которые обвинили спецподразделения ФСБ в причастности к убийству чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, является фейком. Такое заявление сделал почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. Об этом сообщил "Интерфакс".

По мнению Гончарова, в расследовании журналистов нет никакой доказательной базы насчет связи российских спецслужб и вероятным убийцей.

Ранее британские, немецкие и российские журналисты выпустили совместное расследование, в котором говорили, что подозреваемый Вадим Красиков часто созванивался с ФСБ, тренировался на их базе и вообще часто бывал в Центре специального назначения ФСБ

Зелимхана Хангошвили убили в парке Берлина выстрелом в голову. Немецкие полицейские по подозрению в убийстве задержали 49-летнего россиянина, которого подозревают в связях с российскими спецслужбами.

Видео: Youtube / DW News