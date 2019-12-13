Глава МИД Германии опустился до публичного оскорбления Путина

Глава МИД Германии Хайко Маас опустился до публичного оскорбления Владимира Путина. Он заявил, что утверждения президента России "звучат нелепо" и похожи на попытку оправдать преступление. Его слова приводит "Радио Голос Балтии".
По итогам саммита "нормандской четверки" Путин заявил, что Россия не нашла "взаимопонимания" по неоднократным просьбам к властям Германии выдать гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. В РФ его считают организатором взрывов в московском метро.
Зелимхан Хангошвили был убит в августе 2019 года в Берлине. По мнению немецких властей, к этому преступлению могут быть причастны госорганы России или Чечни.
Ранее мы писали, что Германия объявила персонами нон-грата двух российских послов.
Видео: YouTube / WELT, phoeni, Joko & Klaas
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