ФСБ задержала в Чечне двух бывших членов банды Басаева и Хаттаба. Об этом сообщили в центре общественных связей ведомства.
Правоохранители считают, что задержанные Асланбек Идалов и Саламбек Идалов причастны к убийству 15 российских военных в 1999 году в Чечне, у станицы Червлённая.
Помимо сотрудников ФСБ, задержание осуществляли также полицейские, росгвардейцы, следователи. Сейчас задержанные находятся в Следственном комитете. В ближайшее время им выдвинут обвинение.
Ранее ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе.
Видео: СК России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все