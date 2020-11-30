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ФСБ задержала в Чечне двух бывших членов банды Басаева и Хаттаба

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В ближайшее время им выдвинут обвинение.

ФСБ задержала в Чечне двух бывших членов банды Басаева и Хаттаба. Об этом сообщили в центре общественных связей ведомства.

Правоохранители считают, что задержанные Асланбек Идалов и Саламбек Идалов причастны к убийству 15 российских военных в 1999 году в Чечне, у станицы Червлённая.

Помимо сотрудников ФСБ, задержание осуществляли также полицейские, росгвардейцы, следователи. Сейчас задержанные находятся в Следственном комитете. В ближайшее время им выдвинут обвинение.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе.

Видео: СК России

Теги: басаев, боевики, фсб, чечня
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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