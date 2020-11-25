ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе

Одного подозреваемого удалось задержать.

ФСБ России предотвратила теракты в Московском регионе. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. Силовики остановили деятельность членов группировки, которые относились к запрещенному на территории РФ террористической организации "Исламское государство".

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Силовики уточнили, что смогли задержать подозреваемого на территории Владимирской области. Речь идет о мужчине, являющемся гражданином одной из стран Центральной Азии. В ведомстве есть сведения о том, что преступная ячейка занималась вербовкой в ряды боевиков, а также собирала средства на финансирование террористов.

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Фото: Piter.tv