ФСБ задержала сотрудников ГИБДД Воронежа прямо в отделе

В здании дорожно-патрульной службы ведутся обыски.

ФСБ России задержала сотрудников ГИБДД Воронежа прямо в отделе. Об этом сообщили местные журналисты из "Блокнота" со ссылкой на собственный источник. В СМИ уточнили, что представители силового ведомства прибыли в здание МРЭО ГИБДД №2 на улице Обручева утром 19 ноября. На месте начались обыски. К проведению оперативных мероприятий также привлечены силы региональных правоохранительных органов.

Сотрудники МВД проводят оперативные мероприятия по проверке поступившей информации о возможных противоправных действиях сотрудников Отдельного батальона дорожно-патрульной службы пресс-служба МВД по Воронежской области

ФСБ задержала замглавы правительства Московской области после обысков.

Фото: Piter.tv



