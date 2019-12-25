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ФСБ задержала замглавы правительства Московской области после обысков
Сегодня, 11:44
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matveyvn

ФСБ задержала замглавы правительства Московской области после обысков

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Также задержаны двое его предполагаемых сообщников.

ФСБ задержала замглавы правительства Московской области, министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина после обысков, которые провели сотрудники спецслужбы и Следственного комитета. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" в своём телеграм-канале.

Вместе с Куракиным, по данным издания, задержаны двое его предполагаемых сообщников — их имена в данный момент неизвестны. Все трое подозреваются в совершении коррупционных преступлений.

Ранее мы писали, что ФСБ проводит обыск у замглавы правительства Московской области.

Фото: pixabay.com

Теги: задержание, московская область, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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