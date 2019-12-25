ФСБ задержала замглавы правительства Московской области после обысков

Также задержаны двое его предполагаемых сообщников.

ФСБ задержала замглавы правительства Московской области, министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина после обысков, которые провели сотрудники спецслужбы и Следственного комитета. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" в своём телеграм-канале.

Вместе с Куракиным, по данным издания, задержаны двое его предполагаемых сообщников — их имена в данный момент неизвестны. Все трое подозреваются в совершении коррупционных преступлений.

Ранее мы писали, что ФСБ проводит обыск у замглавы правительства Московской области.

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