ФСБ проводит обыск у замглавы правительства Московской области

Процессуальный статус Куракина неизвестен.

ФСБ вместе с сотрудниками Следственного комитета проводит обыск у замглавы правительства Московской области и министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что обыски связаны с предыдущим местом работы Куракина - руководителем департаментом имущественных отношений министерства обороны РФ. Он пришёл на эту должность после Евгении Васильевой, осущдённой на пять лет колонии за махинации с имуществом ведомства.

Процессуальный статус Куракина неизвестен. Обвинений ему не предъявлено.

Ранее петербургский военный суд вынес приговор по делу о нападении на сотрудника ФСБ с подстроенным ДТП.

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