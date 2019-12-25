Петербургский военный суд вынес приговор по делу о нападении на сотрудника ФСБ с подстроенным ДТП

В деле числятся шесть фигурантов.

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд огласил приговор шести фигурантам дел о применении насилия в отношении представителя власти и его оскорблении, умышленном повреждении имущества, превышении должностных полномочий. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, Максим Викторов, Иван Гончаров, Николай Зимин, Антон Клюга, Сергей Кононок и Роман Никитин признаны виновными в нападении на сотрудника ФСБ и подстроенном ДТП.

Следствие установило, что в минувшем январе Никитин решил публично оскорбить и унизить старшего оперуполномоченного ОСБ Управления ФСБ по городу и области за его непосредственную работу. Злоумышленник решил инсценировать ДТП с участием сотрудника ФСБ и привлек к этой затее Зимина, Гончарова и Кононка. Для осуществления плана Никитин купил на авторынке "Ниву" за 120 тысяч рублей, на которой 15 января его подельники, привлекшие Клюгу, совершили липовое ДТП. Попавшего в запланированную аварию сотрудника ФСБ побили, словесно оскорбили и сняли инцидент на видео, которое Никитин позднее разместил в интернете. В качестве вознаграждения исполнителям вручили 50 тысяч рублей.

Суд, учитывая время содержания под домашним арестом или стражей, оштрафовал Зимина на 35 тысяч рублей, Викторова – на 20 тысяч рублей, Никитину и Гончарову – на 10 тысяч рублей. Кононка приговорили к полутора годам в колонии строгого режима, Клюгу – к году в колонии строгого режима. Зимина освобожили из-под стражи в зале суда, остальные фигуранты пока остались под домашним арестом.

Машина, участвовавшая в ДТП, конфискована.

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Фото: объединенная пресс-служба городских судов.