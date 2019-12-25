В Петербурге осудили мужчину, обокравшего прихожанку

Похищенные у женщины банковские карты злоумышленник передал третьему лицу, из-за чего ущерб вырос в несколько раз.

Петроградский районный суд Петербурга приговорил горожанина Алексея Зверева к полутора годам в колонии общего режима. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, мужчину признали виновным в краже и взяли под стражу в зале суда.

Суд установил, что в минувшем августе Зверев обокрал прихожанку у входе в Собор во имя первоверховных апостолов Петра и Павла, пока за ним никто не наблюдал. Мужчина тайно похитил из рюкзака женщины кошелек с 25 тысячами рублей, дисконтными и банковскими картами, американским долларом и иконкой. Общий ущерб составил свыше 28 тысяч рублей.

Подсудимый пояснил, что пошел на кражу из-за плохо материального положения после снятия с учета по окончанию испытательного срока другого приговора. Вину мужчина признал, раскаялся и добровольно возместил прихожанке 30 тысяч рублей. В пресс-службе отметили, что подобный приговор в Петербурге оказался первым и потому интересным: потерпевшая подала иск в размере 313 тысяч рублей, хотя Зверев украл только 28 тысяч рублей. Как выяснилось, после кражи мужчина передал третьему лицу похищенные банковские карты, и уже тот человек списал с них крупную сумму. В суде решили, что действия подсудимого создали условия для последующей кражи.

Таким образом, Зверев, украв карты, принял на себя ответственность за последующую судьбу указанного имущества, а, соответственно, иск Г. подлежит удовлетворению. объединенная пресс-служба судов

Зверев добровольно возместил еще 40 тысяч рублей.

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Фото: Piter.TV