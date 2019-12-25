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У юриста Смольного украли иномарку за 1,5 млн рублей
Сегодня, 10:19
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nadezhda_sib

У юриста Смольного украли иномарку за 1,5 млн рублей

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Полицейские засекли местоположение движения авто.

У юриста комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга похитили "Хендэ" за 1,5 млн рублей. Мужчина обратился в полицию, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Иномарку угнали 3-го ноября в период с 16 до 18 часов у дома на Муринской Дороге. Синий автомобиль был выпущен в 2018-м году. 

Правоохранители установили, что машина двигалась во Выборгскому шоссе в Парголово в 18 часов вечера. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что злоумышленник ограбил магазин на улице Свободы. 

Фото: pixabay.com

Теги: иномарка, кража, угон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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