У юриста Смольного украли иномарку за 1,5 млн рублей

У юриста комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга похитили "Хендэ" за 1,5 млн рублей. Мужчина обратился в полицию, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
Иномарку угнали 3-го ноября в период с 16 до 18 часов у дома на Муринской Дороге. Синий автомобиль был выпущен в 2018-м году.
Правоохранители установили, что машина двигалась во Выборгскому шоссе в Парголово в 18 часов вечера. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Ранее Piter.TV сообщил о том, что злоумышленник ограбил магазин на улице Свободы.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все