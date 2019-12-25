У юриста Смольного украли иномарку за 1,5 млн рублей

Полицейские засекли местоположение движения авто.

У юриста комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга похитили "Хендэ" за 1,5 млн рублей. Мужчина обратился в полицию, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Иномарку угнали 3-го ноября в период с 16 до 18 часов у дома на Муринской Дороге. Синий автомобиль был выпущен в 2018-м году.

Правоохранители установили, что машина двигалась во Выборгскому шоссе в Парголово в 18 часов вечера. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что злоумышленник ограбил магазин на улице Свободы.

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