Магазин на улице Свободы ограбили

Злоумышленник забрал около 20 тысяч рублей из кассы.

Вечером во вторник, 3 ноября, магазин на улице Свободы, 23, ограбили, сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, неизвестный мужчина около 30 лет, одетый во все черное и с маской на лице, угрожал продавцу предположительно пистолетом. Злоумышленник потребовал деньги из кассы. Получив около 20 тысяч рублей, неизвестный скрылся. Сотрудники полиции разыскивают мужчину.

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Фото: Piter.TV