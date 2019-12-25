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Магазин на улице Свободы ограбили
Сегодня, 21:45
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smirenny

Магазин на улице Свободы ограбили

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Злоумышленник забрал около 20 тысяч рублей из кассы.

Вечером во вторник, 3 ноября, магазин на улице Свободы, 23, ограбили, сообщил источник в правоохранительных органах. 

По предварительной информации, неизвестный мужчина около 30 лет, одетый во все черное и с маской на лице, угрожал продавцу предположительно пистолетом. Злоумышленник потребовал деньги из кассы. Получив около 20 тысяч рублей, неизвестный скрылся. Сотрудники полиции разыскивают мужчину. 

Ранее мы писали, что в аварии в Волховском районе пострадал человек.

Фото: Piter.TV

Теги: ограбление, разбойное нападение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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