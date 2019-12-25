В аварии в Волховском районе пострадал человек

Машина улетела в кювет.

По предварительной информации, вечером во вторник, 3 ноября, на территории СНТ Восточное произошло ДТП, сообщил источник в правоохранительных органах.

Очевидец отметил, что в кювет съехала "Лада". Внутри находится мужчина, который не подает признаки жизни. Снаружи двери машины открыть не удалось. На месте ожидают спасателей и карету скорой помощи. Обстоятельства происшетсвия и другие подробности пока неизвестны.

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Фото: Piter.TV