В аварии в Волховском районе пострадал человек

По предварительной информации, вечером во вторник, 3 ноября, на территории СНТ Восточное произошло ДТП, сообщил источник в правоохранительных органах.
Очевидец отметил, что в кювет съехала "Лада". Внутри находится мужчина, который не подает признаки жизни. Снаружи двери машины открыть не удалось. На месте ожидают спасателей и карету скорой помощи. Обстоятельства происшетсвия и другие подробности пока неизвестны.
Ранее мы писали, что на пешеходном переходе на севере Петербурга сбили женщину.
Фото: Piter.TV
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