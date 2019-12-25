Пограничники за один день остановили 20 иностранцев в Ленобласти

В другой день пограничники поймали трех латиноамериканских беглецов со стажем.

Пограничники управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти в течение ноября выявили 250 нарушителей, 20 иностранцев задержали в пограничной зоне в Кингисеппском районе Ленобласти только 7 ноября. Об этом сообщили в пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по СПб и ЛО.

Как выяснилось, все пойманные в тот день иностранцы оказались гражданами одной страны из Восточной Азии и работали по трудовому договору, заключенному с филиалом юрлица из Кингисеппского района. Соответствующих документов, однако, ни у кого из мигрантов не оказалось. Всех задержанных привлекли к административной ответственности и выдворили за пределы режимной зоны.

Еще один инцидент произошел 19 ноября в пограничной зоне Выборгского района области, где выявили неизвестных двоих мужчин и женщину. Торопившиеся к Государственной границе граждане попытались скрыться от пограничников в лесу, но были оперативно задержаны – беглецами оказались молодые жители одной из стран Латинской Америки. Немногим ранее мужчины и женщина уже задерживались в пограничной зоне за схожее преступление, теперь их снова привлекли к административной ответственности, назначили им денежный штраф и выдворили за пределы страны. До момента выдворения латиноамериканцы будут содержаться в спеццентре в Красном Селе.

В структуре рассказали, что иностранцы часто рассматривают территорию региона как транзитную зону для попыток незаконно проникнуть в страны Европейского союза. Мигранты бегут сюда в поисках лучших условий жизни.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержан спонсирующий терроризм местный житель.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти