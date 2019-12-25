В Петербурге задержан спонсирующий терроризм местный житель

Мужчине предъявлено соответствующее обвинение.

В Петербурге задержали 31-летнего местного жителя, обвиняемого в содействии террористам. Как сообщили 3 июля в пресс-службе городского следственного комитета, решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что в 2016 году обвиняемый переводил деньги на банковский счет 32-летнего мужчины, осужденного ранее за вербовку россиян и иностранцев в вооруженное формирование на территории Сирийской Арабской Республики. Цели этого формирования, подчеркнули следователи, противоречили интересам Российской Федерации.

Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Фото: Piter.TV