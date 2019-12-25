Мужчину до смерти избили в собственной квартире на Южной улице

На теле умершего обнаружили многочисленные травмы.

Полиция Колпинского района Петербурга расследует смерть 55-летнего мужчины, труп которого нашли в квартире на Южной улице в поселке Понтонный. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили у умершего черепно-мозговую травму, многочисленные переломы, гематомы и ссадины различных частей тела. Погибший проживал в квартире, в которой обнаружили его тело.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". По подозрению в совершении преступления задержали 40-летнего безработного мужчину.

С места происшествия были изъяты следы пальцев рук, биоматериалы, ножка табурета, полотенце, обувь, пачка сигарет, постельное белье, документы на квартиру.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга мужчине сломали руку и выбили зуб ради iPhone.

Фото: Piter.TV