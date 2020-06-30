В центре Петербурга мужчине сломали руку и выбили зуб ради iPhone

По подозрению в совершении преступления задержали 32-летнего уроженца Челябинской области.

В полицию Адмиралтейского района Петербурга обратился 22-летний уроженец Челябинской области и заявил, что на него напал неизвестный, избил и ограбил его. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Молодой человек рассказал, что инцидент произошел около 3 часов ночи 27 июня возле дома №76 на набережной реки Мойки, недалеко от Исаакиевского собора. Неизвестный мужчина избил потерпевшего руками и ногами, а после похитил мобильный телефон iPhone 8.

Пострадавшему пришлось обратиться в больницу, где у него диагностировали перелом руки, выбитый зуб и множественные ушибы.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". По подозрению в совершении преступления задержали 32-летнего уроженца также Челябинской области, проживающего в хостеле в Петербурге. Он нигде не работает.

В ту злополучную ночь подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил прогуляться по центру Петербурга. На пути ему попался случайный прохожий – молодой человек, с которым у него завязался словесный конфликт из-за девушки. Затем конфликт перерос в драку, а закончилось все избиением и ограблением.

Похищенный телефон злоумышленник успел перепродать в скупку, а вырученные деньги уже потратил. Подозреваемый задержан согласно статье 91 УПК РФ.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга двое неизвестных избили и ограбили пьяного мужчину.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти