В центре Петербурга двое неизвестных избили и ограбили пьяного мужчину

Потерпевшего увезли в больницу с травмой головы.

В воскресенье, 28 июня, в полицию Петербурга поступило сообщение об избиении и ограблении мужчины в арке дома №4 на Казначейской улице. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Двое неизвестных подошли к прохожему, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, избили его и отобрали телефон Samsung. После этого злоумышленники скрылись с места преступления.

Пострадавшего увезли в НИИ Скорой помощи в состоянии средней степени тяжести. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Позже он сам смог написать заявление в полицию. Мужчина рассказал, что нападавшим было около 22-25 лет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Полиция составила ориентировки и приступила к поиску преступников.

Ранее мы писали, что петербуржца избили на набережной Мойки и отняли у него iPhone 8.

Фото: pixabay.com