На набережной Мойки избили парня и похитили у него iPhone 8

Избиению предшествовал конфликт, в котором использовался газовый баллончик.

В субботу, 27 июня, неизвестный избил 22-летнего молодого человека на набережной Мойки и украл у него iPhone 8. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". Нападавшего разыскивают. На видеозаписи, полученной с камер видеонаблюдения, видно, что избиению предшествовал конфликт, в котором использовался газовый баллончик.

Ранее мы писали, что в Приморском районе задержан подозреваемый в краже iPhone 11 у девушки.

Видео: Piter.tv