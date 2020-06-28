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Arinablinova
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На набережной Мойки избили парня и похитили у него iPhone 8

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Избиению предшествовал конфликт, в котором использовался газовый баллончик.

В субботу, 27 июня, неизвестный избил 22-летнего молодого человека на набережной Мойки и украл у него iPhone 8. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". Нападавшего разыскивают. На видеозаписи, полученной с камер видеонаблюдения, видно, что избиению предшествовал конфликт, в котором использовался газовый баллончик.

Ранее мы писали, что в Приморском районе задержан подозреваемый в краже iPhone 11 у девушки.

Видео: Piter.tv

Теги: грабеж, избиение, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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